CITTADINANZA: CORTEI CONTRAPPOSTI A PADOVA, TENSIONE TRA FN E CENTRI SOCIALI

18 luglio 2017- 11:55

Padova, 18 lug. (AdnKronos) - Serata di tensione ieri in centro a Padova, dove sul tema dello Ius Soli si sono contrapposti due cortei, uno di Forza Nuova e uno dei Centri Sociali e dell'estrema sinistra. Il centro storico è stato 'blindato', con le forze dell'ordine che hanno tenuto separati i due cortei, e per evitare scontri diretti, la Polizia ha anche fatto partire una carica di alleggerimento.Una bomba carta è esplosa dopo che la polizia e gli attivisti dei centri sociali sono entrati in contatto che ha causato il ferimento di un poliziotto e tre manifestanti sono stati fermati.Le tensioni non hanno comunque fermato il regolare svolgimento del corteo di Forza Nuova, con comizio finale del coordinatore Nord Italia di Forza Nuova, Luca Castellini: "Portiamo in piazza la gente comune - dichiara Castellini - facciamo ogni giorno sì che sempre più sindaci si coalizzino contro il business dell'immigrazione, mettendo in crisi quelle Istituzioni che, oggi, tentano in ogni modo di zittirci".E continua: "Fare breccia, uniti, scendendo nelle strade, questo è il nostro obiettivo pienamente raggiunto. La serata di ieri rappresenta la nuova avanguardia, unendo tutte quelle realtà politiche, associazionistiche e cittadine che riconoscono nella battaglia allo Ius soli una lotta giusta in difesa dei nostri figli, perché questo futuro non è derogabile a nessun altro, se non a noi stessi".