CITTADINANZA: CP, IUS SOLI SUBITO, INACCETTABILE PRESA IN GIRO

5 dicembre 2017- 18:23

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - “È inaccettabile che si continui a giocare con la vita di un milione di bambine e bambini, di famiglie, di compagne e compagni di classe, degli insegnanti e di tutte e tutti coloro che come noi oggi si aspettavano un calendario dei lavori del Senato diverso". Lo dichiara Alessandro Capelli, portavoce nazionale di Campo Progressista."Questo calendario dei lavori rischia di consegnare il provvedimento per la cittadinanza al giorno di poi e il mese di mai. Si sta solo facendo un favore alla Lega come dimostrano le dichiarazioni entusiaste dei suoi rappresentanti in Senato. Il momento per approvare lo ius soli è adesso”, conclude.