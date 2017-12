CITTADINANZA: DE PETRIS, SU IUS SOLI ESITO PREVEDIBILE MA IGNOBILE

23 dicembre 2017- 16:14

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "L'esito della vergognosa presa in giro sullo ius soli era ampiamente prevedibile, il che non rende però meno ignobile questa vicenda”. Lo afferma la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris, esponente di 'Liberi e uguali'. “Era chiaro -aggiunge- che le cose sarebbero andate così sin da quando il Pd, che porta la maggiore responsabilità di questo esito, ha appoggiato la calendarizzazione della legge sulla cittadinanza dopo l'approvazione della legge di bilancio invece di metterla come sarebbe stato necessario al primo posto. Ma a determinare questo risultato sconfortante non sono state solo le manovre ipocrite del Pd e le numerose assenze nelle file della maggioranza. E' stato fondamentale anche M5S che ha negato il numero legale per affossare lo ius soli. Tutti hanno privilegiato calcoli di convenienza elettorale meschini rispetto alla difesa della civiltà del nostro Paese e alla tragedia di 800mila italiani che resteranno senza cittadinanza”.