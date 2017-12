CITTADINANZA: FASSINO, PD LAVORA PER OK IUS SOLI

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo detto ripetutamente e confermo che lo Ius soli è per noi un provvedimento essenziale per la cui approvazione, entro questa legislatura, ci sentiamo impegnati". Lo dichiara Piero Fassino del Pd."La calendarizzazione decisa dalla Conferenza dei capigruppo non è una formalità ma il passo necessario per realizzare quell’obiettivo che intendiamo perseguire con assoluta determinazione", sottolinea.