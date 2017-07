CITTADINANZA: FINCO (LN), LA SINISTRA VUOLE IMPORCI CON LA VIOLENZA LO IUS SOLI

18 luglio 2017- 15:59

Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - “Questa è la vera natura della sinistra, quelli che vorrebbero imporci con la violenza lo Ius soli. Abbiamo a che fare con persone che esultano per l’approvazione della legge per il reato di tortura salvo poi non aprire bocca se a rimanere feriti sono cinque agenti di polizia. Noi della Lega Nord non abbiamo timore di dire che siamo sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine a cui, anche in questa occasione, va la nostra solidarietà” . Così Nicola Finco (Capogruppo della Lega Nord al Consiglio Regionale del Veneto) commenta gli scontri di piazza registrati in centro a Padova durante un corteo dei centri sociali.Finco conclude “La violenza di questi soggetti è tornata a fare danni nel cuore di una città veneta. Non ne sentivamo la mancanza. Da tempo ci battiamo per la chiusura dei centri sociali, vorrà dire che questo tema diventerà una priorità della nostra agenda politica”.