CITTADINANZA: GALLETTI, TEMPI MATURI IUS SOLI, FIDUCIA SE C'è OSTRUZIONISMO

19 giugno 2017- 09:07

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "I tempi sono maturi per l’approvazione dello ius soli, aspettiamo da troppi anni questa legge. Comprendo la posizione di Angelino Alfano ma per me, insisto, i tempi sono maturi". Lo dice il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, dell'Udc, in un'intervista a 'La Repubblica'. "È un atto di civiltà -aggiunge- che aiuta l’integrazione e contribuisce, all’opposto di quanto vogliono far credere in molti, a creare un clima di distensione sull’immigrazione. Noi eravamo, con Pier Ferdinando Casini presidente della Camera, favorevoli allo ius soli già all’inizio degli anni 2000. Non abbiamo cambiato idea. Non ragioniamo su questi argomenti in termini di voti presi e voti persi e invito tutti a tenere questo atteggiamento". "Se c’è un atteggiamento serio per un dibattito parlamentare, si faccia. Ma la risposta all’ostruzionismo -conclude Galletti- non può che essere il voto di fiducia, sono le regole parlamentari. Presentare migliaia di emendamenti è ostruzionismo, mentre io davvero credo che i tempi siano maturi".