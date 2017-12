CITTADINANZA: GASPARRI, CON FORZATURE SU IUS SOLI è VIETNAM PARLAMENTARE

10 dicembre 2017- 12:45

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - “Vogliono approvare al volo la folle legge sullo ius soli? Renzi e il Pd si tolgano dalla testa questa illusione. Al Senato la legge non passa, per mancanza di numeri e per impraticabilità del campo. Forzature procedurali, da chiunque fossero solo ipotizzate, giustificherebbero ogni risposta democratica". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato."Il Pd su questa via -aggiunge- si scava la definitiva fossa politica. Che stia inesorabilmente precipitando lo dimostrano sondaggi sempre più foschi, ma accelerazioni causerebbero un legittimo Vietnam parlamentare. Lo ius soli non ci sarà”.