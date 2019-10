6 ottobre 2019- 13:50 Cittadinanza: Gasparri, 'diritto a sicurezza non ius culturae'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “La sinistra, con istinto politicamente suicida, insiste nel voler votare subito lo Ius culturae-soli. Ribadiamo che la cittadinanza facile agli immigrati è l’ultima delle emergenze italiane". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Nel nostro Paese -aggiunge- gli stranieri superano largamente il 10% della popolazione. Ma compiono il 33% dei reati. Nel nostro Paese ogni anno circa 200 mila stranieri acquisiscono la cittadinanza. Il che conferma che le nostre leggi sono fin troppo aperturiste. Semmai va introdotto, al momento della concessione della cittadinanza, un esame per verificare una adeguata conoscenza della lingua e dei principi fondamentali del nostro diritto". "Nessuno spazio quindi per Ius culturae che apra la strada, in sostanza, allo Ius soli. È un argomento da respingere con convinzione e con fermezza. Semmai -conclude Gasparri- serve il contrario in Italia. Un vero diritto alla sicurezza. E lo diremo in occasione dell’esame della legge di Stabilità. Serve almeno un miliardo per attrezzare le Forze di Polizia e per dotarle di armamenti e di strumenti adeguati alla nostra emergenza".