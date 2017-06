CITTADINANZA: GENTILONI IN AULA CAMERA, LEGA CON MAGLIETTE NO IUS SOLI

21 giugno 2017- 17:26

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Protesta della Lega contro lo ius soli durante l'intervento alla Camera del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. I deputati del Carroccio hanno indossato magliette bianche con scritto in verde 'no ius soli', 'la cittadinanza non si regala'.