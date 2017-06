CITTADINANZA: GENTILONI, INCLUSIONE SIGNIFICA ANCHE SICUREZZA

17 giugno 2017- 12:37

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "So benissimo che c'è parte del Parlamento e dell'opinione pubblica che guarda con diffidenza a questa decisione" sullo Ius Soli. Lo dice il premier Paolo Gentiloni a 'RepIdee'. "A loro, voglio dire due cose: la prima è che diventando cittadino italiano si acquisiscono diritti ma anche doveri quindi si dà la possibilità a questi bambini non solo di sentirsi italiani ma anche di essere italiani". La seconda a "chi agita in modo ingiustificato minacce alla sicurezza che non hanno che fare con questi bambini, ricordo che chi si occupa di terrorismo ci dice che la sola chiave per contenere questa minaccia è quella del dialogo e dell'inclusione. La cittadinanza a questi bambini -sottolinea Gentiloni- è un pezzo di inclusione che interessa anche la sicurezza e per questo occorre procedere e dare questo diritto a chi se lo merita in modo così evidente".