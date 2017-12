CITTADINANZA: GUERRA (MDP), STOP IUS SOLI PER SCELTA POLITICA PD

23 dicembre 2017- 17:33

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Non è il fato né la fine della legislatura ad aver portato la legge sulla cittadinanza su un binario morto ma una scelta politica del Pd, che l'ha tenuta inutilmente ferma in commissione per la paura di perdere consensi, prima nella campagna per il referendum istituzionale, poi nelle amministrative. Sempre sbandierando una volontà che non si è mai concretizzata in una vera assunzione di responsabilità. Da ultimo la farsa di una calendarizzazione dopo la legge di bilancio che, come avevamo previsto, non poteva portare a nulla". Lo afferma Maria Cecilia Guerra, capogruppo al Senato di Mdp-Liberi e uguali. "Liberi e uguali -aggiunge- non ha fatto ne farà mai mancare il proprio impegno per il riconoscimento della cittadinanza ai figli delle persone che sono immigrate nel nostro Paese e che qui conducono la loro vita".