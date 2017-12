CITTADINANZA: IWOBI, MATTARELLA NON ASCOLTI STERILI PROCLAMI

28 dicembre 2017- 09:58

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Io, Tony Iwobi, orgogliosamente cittadino italiano e orgogliosamente di origini nigeriane mi appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché sciolga le Camere oggi stesso o, al massimo, nella giornata di domani. Mi appello al Capo dello Stato affinché non ascolti gli sterili proclami di alcuni esponenti della sinistra. Prolungare la legislatura di altre due settimane per consentire l'approvazione dello ius soli sarebbe un insulto per gli italiani e per gli immigrati regolari". Lo afferma Tony Iwobi, responsabile Immigrazione della Lega.