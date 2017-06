CITTADINANZA: MALAN, IUS SOLI PER AVERE VOTI E MANO D'OPERA A BASSO COSTO

14 giugno 2017- 18:12

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Il Pd, con chi lo sta sostenendo sul cosiddetto ius soli, sta apertamente violando la Costituzione pur di arrivare all'approvazione di una legge sciagurata, volta alla sostituzione etnica degli italiani con gli stranieri nel giro di pochi decenni". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Lucio Malan."L'articolo 72 della nostra carta fondamentale -ricorda- prevede che ogni provvedimento sia esaminato in commissione e in Aula. Ebbene: negli ultimi 14 mesi la commissione ha dedicato solo mezza seduta all'esame degli emendamenti, dopo che la relatrice ha espresso, in pochissimi minuti, parere contrario a tutti, senza addurre motivazioni. Ho denunciato più volte questo fatto in commissione e oggi Forza Italia ha espresso, per bocca del senatore Gasparri, la sua totale contrarietà alla calendarizzazione in Aula del provvedimento. Già oggi l'Italia riceve oltre l'80% degli immigrati che arrivano in Europa senza permessi e visti: con questa legge aumenteremo ancora gli arrivi, ciascuno dei quali costa ogni anno allo Stato quanto basterebbe ad aiutare in modo decisivo cinque famiglie italiane con figli, o quanto servirebbe a vaccinare migliaia di bambini africani salvando loro la vita". "Ma costoro -conclude Malan- preferiscono lasciare sole le famiglie italiane, importare attraverso la criminalità organizzata italiana ed estera ogni anno centinaia di migliaia di persone di cui non sappiamo nulla, nella speranza di avere presto il loro voto, oltre a mano d'opera a bassissimo costo che mette fuori mercato i nostri giovani."