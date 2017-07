CITTADINANZA: MALAN, POSIZIONE AP SU IUS SOLI NON SIA PASSEGGERA

19 luglio 2017- 15:09

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Gentiloni chiama Alfano e prova a portarlo sulla via dello Ius soli. Ma qual è la misteriosa ragione per insistere in questo modo su una legge profondamente sbagliata e invisa alla maggioranza degli italiani? Per fortuna, dopo anni di totale sudditanza, anche Alternativa popolare sembra aver capito di che tragico sbaglio sarebbe e ribadisce che non voterà la legge". Lo afferma il senatore di Forza Italia Lucio Malan. "Gli italiani -aggiunge- sperano che non si tratti di una posizione passeggera, anche perché è giunta solo quando il ddl, secondo il calendario voluto dal governo, avrebbe già dovuto essere approvato".