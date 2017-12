CITTADINANZA: MANCONI, CONCLUDO SCIOPERO FAME, HA VINTO PAURA

23 dicembre 2017- 17:21

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Grazie al Movimento 5 stelle, che ha fatto mancare il numero legale, si è interrotta la discussione appena avviata sul provvedimento in materia di cittadinanza. Si conclude così, a meno di un miracolo, il percorso tanto accidentato della legge sullo ius soli in questa legislatura". Lo afferma il senatore del Pd Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti umani."Si lascia dunque senza risposta -aggiunge- la domanda, proveniente da oltre ottocentomila minori, del riconoscimento della piena titolarità di doveri e diritti. Di conseguenza, dopo quattro giorni e mezzo, concludo il mio sciopero della fame, iniziato nella serata di lunedì 18 dicembre, a sostegno di questo importante provvedimento. La mia è, evidentemente, un'ammissione di sconfitta. Ma, a vincere non è stata la pavidità spaccona della Lega e della destra. E non è stato nemmeno l'opportunismo piccino di 5 stelle. Nonostante molti senatori condividano interamente lo ius soli, non uno di loro si è pronunciato a favore. Dunque, a vincere in questa vicenda è stata l'ideologia della paura e un'idea pre-moderna della cittadinanza. Almeno per ora".