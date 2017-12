CITTADINANZA: MARCON (SI), EMENDAMENTO IN MANOVRA PER AVERE IUS SOLI

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Sinistra italiana-possibile ha presentato alla legge di bilancio un emendamento che introduce una norma finanziaria per il sostegno dello ius soli, come definito nel testo in discussione al Senato. Se l'emendamento verrà reso ammissibile e approvato l’introduzione dello ius soli avrà il via libera definitivo con l’approvazione finale della legge di bilancio". Lo annuncia il capogruppo alla Camera, Giulio Marcon."Il Pd -aggiunge- non si tiri indietro: ha la possibilità di far approvare una norma di civiltà e introdurre un diritto fondamentale di cittadinanza. Ora non vi sono più alibi. Il Pd non ceda ancora una volta ai ricatti della destra e non baratti i diritti dei migranti con le alleanze elettorali".