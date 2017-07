CITTADINANZA: MARCUCCI, NON DARLA VINTA A PIROMANI PAURA

17 luglio 2017- 17:55

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Non dobbiamo darla vinta ai piromani della paura, per questo l'impegno del presidente Gentiloni di affrontare la riforma del diritto di cittadinanza in autunno deve essere rispettato". Lo afferma il senatore del Pd Andrea Marcucci. "La pausa estiva -aggiunge- serva a capire chi sostiene il governo Gentiloni. Se Ap, con la sua nutrita delegazione di ministri, sosterrà ancora la maggioranza, bisognerà pretenderne il voto. Analogamente, per altri versi, bisognerà pretendere il medesimo rispetto da Mdp: la fiducia non può essere 'alla carta'".? Di certo secondo Marcucci "fanno sorridere i commenti di chi fino a ieri scriveva che Renzi voleva chiuderla con il governo con lo strumento dello ius soli ed oggi senza arrossire sostiene che il rinvio della legge è una vergogna del Pd".