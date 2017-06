CITTADINANZA: MAULLU (FI), IUS SOLI INCENTIVA IMMIGRAZIONE FUORI CONTROLLO

15 giugno 2017- 16:25

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Con il ddl sullo ius soli, "quello che vuole fare la sinistra servirebbe solo a incentivare un'immigrazione già fuori controllo, a favorire l'islamizzazione dell'Italia e a tirare un'altra picconata al valore dell'identità Italiana”. Così l'eurodeputato di Forza Italia Stefano Maullu. “Questa sinistra, quella del Pd, di Renzi e di Gentiloni sta provando - sottolinea . a forzare la mano su qualcosa di molto pericoloso per il futuro dell'Italia. In un momento delicato nel quale servirebbero segnali forti in favore di un'identità Italiana troppo spesso maltrattata, ecco che lo slogan della sinistra diventa 'prima gli stranieri'. La cittadinanza non deve e non dovrà mai essere un banale fatto burocratico, bensì di consapevolezza e adesione reale ad un corpus di valori, storia, appartenenza vera".