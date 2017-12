CITTADINANZA: MELONI, ORA PD METTA IUS SOLI IN PROGRAMMA ELETTORALE

23 dicembre 2017- 19:02

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - “Non bastavano i soldi delle tasse degli italiani dispensati alle cooperative: per Natale il Pd e la sinistra volevano regalare agli immigrati anche la cittadinanza automatica. Caro Renzi stai sereno: ora potrai mettere lo ius soli come primo punto del tuo programma". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia."In questo modo -aggiunge- i cittadini sapranno che se vogliono lo ius soli dovranno votare Pd mentre se non lo vogliono possono votare per Fdi”.