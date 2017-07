CITTADINANZA: MELONI, SE IUS SOLI TORNA IN AULA PRONTI A BARRICATE

17 luglio 2017- 17:46

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Lo ius soli è un attacco agli italiani e un attentato alla nostra Costituzione. Non si regala la cittadinanza a centinaia di migliaia di persone perché Renzi e il Pd hanno bisogno di nuovi elettori". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Contro questa proposta di legge -aggiunge- noi di Fratelli d’Italia abbiamo portato in piazza davanti al Senato tutto il centrodestra, abbiamo già raccolto 50mila firme e per tutta l’estate il nostro camper girerà l’Italia per consentire ai cittadini di dire 'no ius soli'. Nel caso in cui Renzi e Gentiloni decidessero di riportarla in Aula siamo pronti a fare le barricate".