CITTADINANZA: MONACO, STOP IUS SOLI DIMOSTRA CHE PISAPIA AVEVA RAGIONE

23 dicembre 2017- 16:26

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Caro Pisapia, l’epilogo dell’affossamento al Senato dello ius soli, cui ha concorso la studiata assenza di 29 senatori del Pd, dimostra che avevi visto giusto: ti stavano imbrogliando, difettava la volontà politica, non vi erano le condizioni minimali per un accordo elettorale, ci si sarebbe ridotti a fare la lista civetta di un Pd per nulla intenzionato a correggere la rotta. L’opposto di un embrione di centrosinistra". Lo afferma Franco Monaco, deputato del Pd.