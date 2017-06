CITTADINANZA: PAGANO, IUS SOLI SFREGIO A DEMOCRAZIA

25 giugno 2017- 14:51

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Dopo le unioni civili, con lo ius soli Renzi e il Pd sono tornati alla carica per fare un altro indelebile sfregio alla nostra democrazia. Un Parlamento che non è mai stato pienamente rappresentativo del Paese, dopato dal Porcellum, con una maggioranza che si regge sull'inciucio, a pochi mesi dalle elezioni vuole andare avanti a colpi di fiducia per approvare un'altra legge divisiva verso cui la grande maggioranza degli italiani è contraria, come rileva chiaramente un sondaggio sul 'Corriere'". Lo afferma Alessandro Pagano, deputato della Lega-'Noi con Salvini. "A Renzi, a Gentiloni, al Pd -aggiunge- non interessa un bel niente del rispetto delle Istituzioni, della sicurezza degli italiani, della pace sociale. Loro hanno sempre guardato esclusivamente al proprio bacino di consensi, al proprio elettorato di riferimento e se ne fregano se una legge va contro l'interesse generale del Paese. Senza dimenticare che poi questo disegno cinico sarà completato, come avvenuto per le stesse unioni civili, da zelanti magistrati che allargheranno ancora di più le maglie della legge, per una sostanziale cittadinanza concessa erga omnes. Ci opporremo in tutti i modi".