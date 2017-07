CITTADINANZA: SALA, TEMA è APPROVAZIONE IUS SOLI ENTRO LEGISLATURA

18 luglio 2017- 14:35

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Il "vero tema" rispetto allo ius soli è capire se esso verrà approvato entro la fine della legislatura. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione di 'Milano XL - La festa della creatività italiana', rispondendo a chi chiede un commento rispetto alla marcia indietro del governo sul ddl. "La scelta di Gentiloni - evidenzia Sala - mi sembra nasca dalla considerazione di non volersi prendere un rischio eccessivo. Probabilmente i numeri non c'erano. Il vero tema non è la marcia indietro, ma capire se prima della fine della legislatura la legge verrà approvata o meno". Del tema, Sala ne parlerà forse con il premier lunedì: "chiacchiereremo di varie cose, magari anche di questo".