CITTADINANZA: SALVINI, ITALIANI ANCHE IMMIGRATI REGOLARI

10 dicembre 2017- 14:21

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Per me gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano contributo a nostra società". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso del comizio a Roma."Il governo Salvini -ha aggiunto- avrà le porte spalancate per le donne e i bambini che scappano dalla guerra, ma per quelli che non scappano dalla guerra e ce la stanno portando in casa nostra biglietto di sola andata per tornare a casa loro: via per via, piazza per piazza, paese per paese. Accoglienti, solidali, generosi, ma non fessi".