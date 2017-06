CITTADINANZA: SALVINI, SINISTRA CON IUS SOLI REGALA ANCHE DIRITTO VOTO

20 giugno 2017- 19:48

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Non vorrei che qualcuno avesse in mente un piano di sostituzione delle culle: visto che gli italiani non fanno più figli, allora ne prendiamo da fuori. Aiutiamo gli italiani a fare i figli, piuttosto (...) Resto convinto che gli immigrati stessi non abbiano come priorità né la cittadinanza né il diritto di voto. Perché la Sinistra magari sta pensando di arrivare lì: a regalare anche il diritto di voto con la cittadinanza". Lo ha detto il segretario della Lega Nord,Matteo Salvini, a Otto e mezzo su La7.