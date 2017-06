CITTADINANZA: SANTERINI (DES), LEGA E M5S ALIMENTANO ODIO E DIVISIONE

19 giugno 2017- 10:52

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "La legge sulla cittadinanza va approvata senza 'se' e senza 'ma', evitando ogni speculazione politica". Lo afferma Milena Santerini, deputata di 'Democrazia solidale-Cd' e presidente della Alleanza parlamentare 'No Hate' del Consiglio d'Europa."Bambini e ragazzi nati e cresciuti qui -aggiunge- hanno il diritto di essere italiani e il dovere di costruire il futuro del Paese. La Chiesa italiana e la società civile non hanno paura di dirlo. Invece Lega e 5 stelle vogliono solo far crescere l'odio e la divisione tra gli italiani mettendo in una falsa contrapposizione lavoro e cittadinanza, interessi che vanno tutelati insieme".