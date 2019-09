30 settembre 2019- 17:57 Cittadinanza: Saviano, 'Pd continua a fare favori a peggiore destra'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Sullo ius soli, oggi come due anni fa con Alfano, il Pd sostiene che non è il momento giusto. Per non fare un favore alla peggiore destra, il Pd fa, ancora una volta, un favore alla peggiore destra. #IusCulturae #IusSoli". Lo scrive su twitter Roberto Saviano postando il tweet della dem Alessia Morani sullo Ius Culturae.