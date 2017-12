CITTADINANZA: SCHIFANI, SU IUS SOLI FALLITA PROVA FORZA

23 dicembre 2017- 17:56

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Sullo ius soli il Pd ha tentato una prova di forza fallendo miseramente visto che i suoi rappresentanti non erano presenti in Senato per votarla. Non si può approvare una legge andando contro il volere della maggioranza dei cittadini: ci auguriamo che il centrosinistra abbia imparato finalmente la lezione, evitando per il futuro inutili forzature che non giovano alla nostra democrazia". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Renato Schifani."Il tema è delicato -aggiunge- e merita una adeguata riflessione in tempi e modi giusti".