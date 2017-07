CITTADINANZA: SINDACO PADOVA, NESSUNO SPAZIO A VIOLENZA DI QUALUNQUE COLORE SIA

18 luglio 2017- 15:23

Padova, 18 lug. (AdnKronos) - "Non posso che ribadire ancora con forza, come già fatto ieri nell'immediatezza dei fatti - che io e Arturo Lorenzoni abbiamo seguito con attenzione - la più dura condanna di quanto avvenuto. Non ci deve essere nessuno spazio per forme di violenza di alcun tipo nella nostra città". Lo sottolinea il sindaco di Padova Sergio Giordani in relazione agli scontri in piazza di ieri sera."Quanto successo è inaccettabile: ciò che dico con forza è molto semplice, nessuno - e dico nessuno - può pensare di creare scompiglio, scontri e disagi nella nostre piazze cosi come da nessuna parte del nostro territorio". "Non mi interessa se chi lo fa è rosso, verde, nero o a pallini, a nessuno è consentito quello che ho visto ieri nelle piazze e per il futuro questo non dovrà mai più accadere - sottolinea - Condanna ferma quindi dei fatti di violenza e dei violenti. Questa amministrazione non intende offrire nessuno spazio per il ritorno di qualsiasi modalità violenta, in nessun modo e per nessuna ragione. Punto".