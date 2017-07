CITTADINANZA: SINDACO PADOVA, NESSUNO SPAZIO A VIOLENZA DI QUALUNQUE COLORE SIA (2)

18 luglio 2017- 15:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Stamattina ho sentito al telefono il Questore per chiedere un aggiornamento, e sincerarmi sulle condizioni dei poliziotti feriti cui esprimo la mia solidarietà. Ho grande fiducia nella Questura, però sento anche forte l'esigenza di capire approfonditamente, come sia potuta succedere una situazione del genere che pareva avere modalità di tipo organizzato. Voglio chiarire i fatti e soprattutto capire come far sì che ciò non accada più: per questa ragione ho chiesto un confronto diretto che intendo tenere al più presto in base alle sue disponibilità", conclude.