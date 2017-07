CITTADINANZA: ZANDA, NESSUNA RAGIONE PER CAMBIARE IUS SOLI APPROVATO DA CAMERA

18 luglio 2017- 08:27

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Non vedo ragioni per modificare il testo" sullo ius soli "approvato alla Camera. E non capisco come tutto un mondo che fa riferimento all’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa sull’accoglienza, possa non riconoscere diritti già costituiti". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Luigi Zanda, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Certo, ci sarà qualche immigrato -aggiunge- che non si comporta bene. Però quando siamo emigrati in America, abbiamo portato lavoro e intelligenza. E qualche italiano mafioso: non per questo gli Usa hanno privato della cittadinanza gli italiani onesti". "Gentiloni ha preso la decisione giusta. Io continuerò a battermi per lo ius soli per ragioni di umanità, coerenza e serietà. E ho sempre sentito di avere con me il governo e il Pd. Ma ora il provvedimento non avrebbe la maggioranza: mancherebbero una trentina di voti. Dobbiamo riportare la legge in Aula -conclude Zanda- alla ripresa dei lavori".