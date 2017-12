CITTADINANZA: ZANDA, SENZA OSTRUZIONISMO SI PUò APPROVARE TUTTO, ANCHE IUS SOLI

5 dicembre 2017- 18:41

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "In questa fase di fine legislatura, se vogliamo che provvedimenti delicati come quelli sul fine vita, i testimoni di giustizia, lo ius soli, le misure a favore degli orfani di crimini domestici vengano approvati è necessario affrontare il lavoro parlamentare con serietà, discutendo nel merito di disegni di legge che il parlamento, peraltro, conosce da tempo molto bene. Senza ostruzionismi e senza allungare in modo sterile il poco tempo a disposizione". Lo dichiara il presidente dei senatori del Pd, Luigi Zanda. "Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la collaborazione di tutti i gruppi che si dichiarano favorevoli. La propaganda politica nell'aula del Senato e l'ostruzionismo di fatto sono solo ennesimi ostacoli all'approvazione di provvedimenti molto attesi", conclude.