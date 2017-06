CITTADINANZA: ZANETTI, NON è IUS SOLI MA LEGGE EQUILIBRATA

19 giugno 2017- 10:53

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "È assurdo chiamare ius soli ciò che ius soli non è. La verità è che non sta per essere approvato alcun ius soli, ma soltanto una legge estremamente equilibrata che, senza alcun inaccettabile automatismo all'atto della pura e semplice nascita, rende più semplice e veloce l'acquisizione della cittadinanza per i minori che completano un intero ciclo scolastico nel nostro Paese o che nascono da genitori stranieri che risiedono in modo stabile e regolare in Italia da almeno 5 anni". Lo afferma il segretario di Scelta civica, Enrico Zanetti."Sono chiare -aggiunge- le becere ragioni di propaganda per cui la Lega e altri lo chiamano ius soli, meno chiare le ragioni per cui il Pd e altri lo chiamano allo stesso modo, alimentando quella becera strumentalizzazione".