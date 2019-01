3 gennaio 2019- 07:45 Clariant: riduce quota in Stahl dal 19,7% al 14,8%

Zurigo, 3 gen. (AdnKronos/Ats) - Il gruppo chimico svizzero Clariant ha ridotto la sua partecipazione nel gruppo olandese Stahl portandola dal 19,7% al 14,8%. Stahl è un produttore di prodotti chimici, coloranti e rivestimenti di alta qualità per il cuoio e altre applicazioni e occupa circa 2.000 persone. Nel 2014, Clariant ha ceduto la sua attività Leather Services al gruppo olandese per un corrispettivo in contanti e una partecipazione del 24% dell'azienda.