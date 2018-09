30 settembre 2018- 13:10 Class Action: M5S accelera, da domani ddl in aula alla Camera (3)

(AdnKronos) - Con la nuova class action, spiega ancora la relatrice M5S, per agire basta che un gruppo di persone voglia tutelare un determinato diritto, comune a tutti. Un esempio? I residenti di una zona si sentono minacciati dall’installazione di una nuova antenna telefonica, pericolosa per la salute: da oggi potranno chiedere al giudice di rimuoverla e potranno ricevere un risarcimento. “Un’iniezione di fiducia nell’animo di chi, ogni giorno, firmando contratti, fruendo di servizi o acquistando beni, si ritrova a tu per tu con colossi aziendali che fanno il bello e il cattivo tempo, e guardano i cittadini dall’alto in basso. Adesso -sottolinea la deputata 5 Stelle- tutti potranno difendersi ‘giocandosela’ veramente alla pari con le imprese scorrette. Si agisce compatti, dall’inizio alla fine del procedimento, affinché il giudice riconosca il diritto di fermare un comportamento dannoso, di rimuoverne gli effetti e di ottenere un risarcimento. Infine, se l’azienda condannata si rifiuterà di versare le somme, anche l’azione di esecuzione forzata si potrà svolgere in gruppo”. “Sono tante le novità che stiamo apportando, man mano che l’iter andrà avanti le illustreremo dettagliatamente. Aggiungo solo che il sistema che stiamo predisponendo si servirà anche di portali telematici immediatamente consultabili e procedure informatizzate dalla durata certa e rapida”.