23 agosto 2019- 12:04 Clima: 32 aziende moda e tessile firmano 'Fashion Pact', il via ufficiale al G7 (2)

(AdnKronos) - Questi impegni, si rileva, sono stati definiti affinché ogni azienda coinvolta se ne faccia carico, da sostenere con iniziative intersettoriali, insieme allo sviluppo di acceleratori di innovazione. Le società private, collaborando con gli stati nazionali, svolgono un ruolo essenziale nella protezione del pianeta. Con il Fashion Pact, alcuni attori leader nel settore della moda e tessile uniscono le loro forze per la prima volta inaugurando un movimento finora senza precedenti. Nato come progetto collettivo, Fashion Pact è aperto a qualsiasi azienda che desideri contribuire alla trasformazione delle pratiche nel settore della moda e tessile, al fine di affrontare le sfide ambientali del nostro secolo.Attualmente le 32 aziende che hanno siglato il 'Fashion Pact' sono Adidas, Bestseller, Burberry, Capri holdings limited, Carrefour, Chanel, Ermenegildo Zegna, Everybody & Everyone, Fashion3, Fung group, Galeries Lafayette, Gap inc., Giorgio Armani, H&M group, Hermes, Inditex, Karl lagerfeld, Kering, La Redoute, Matchesfashion.com, Moncler, Nike, Nordstrom, Prada group, Puma, Pvh corp., Ralph Lauren, Ruyi, Salvatore Ferragamo, Selfridges group, Stella Mccartney, Tapestry.