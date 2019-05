17 maggio 2019- 19:46 Clima: Amato, 'vero punto di svolta anche per politica'

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "A causa del cambiamento climatico diventa perentoria la ricerca di un interesse comune". Lo afferma Giuliano Amato, attuale giudice della Corte Costituzionale, nonché ex premier, nel corso della presentazione del libro 'l’economia percepita' di Roberto Basso e Dino Pesole in corso presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana a Roma. "Non potrebbe essere - osserva Giuliano Amato - proprio il cambiamento climatico a portare alla ricerca di un interesse comune che cacci via quello individuale per portare al vero cambiamento anche politico?".