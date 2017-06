CLIMA: BRAGA (PD), BENE MATTARELLA, PROSEGUIRE CON AGENDA PARIGI

5 giugno 2017- 12:52

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Giusto e lungimirante l’autorevole invito del Presidente Sergio Mattarella a proseguire nell'attuazione degli impegni assunti alla COP21 di Parigi. In tempi di negazionismo trumpiano, Governo e Parlamento raccolgano subito l’auspicio del Presidente della Repubblica affinché l’impegno contro la lotta al cambiamento climatico si traduca in scelte e provvedimenti concreti, che sono indubbiamente prioritari nell’agenda politica e futura del nostro Paese e che proseguono sulla direzione intrapresa in questi anni". Ad affermarlo in una nota è Chiara Braga, deputata del Pd, commentando quanto autorevolmente affermato dal Presidente Mattarella sugli impegni sottoscritti dall’Italia alla COP21 di Parigi. "Abbiamo la grande occasione della nuova Strategia Energetica Nazionale che dovrà tenere insieme la sfida della transizione energetica e dell'impegno sul clima. Non dimentichiamo che, già oggi, la green economy nazionale crea eccellenze tecnologiche, occupazione e tutela ambientale", sottolinea l'esponente del Pd. "Sono certa che i lavori del G7 Ambiente, che si aprirà a Bologna questa settimana, sapranno ben tracciare, nonostante la posizione statunitense, la strada da seguire per vincere la sfida globale del clima, grazie alla comunione di intenti e di obiettivi tra Unione Europea e potenze asiatiche, quali India e Cina", conclude Braga.