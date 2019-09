23 settembre 2019- 19:40 Clima: Buffagni, 'serve sforzo globale, M5S e governo ci sono'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "In questo momento si sta svolgendo a New York il summit per il Clima dell'Onu, dove tutti gli Stati del mondo stanno cercando di coordinarsi per affrontare i cambiamenti climatici. 66 Paesi, 102 città e 93 imprese si sono già impegnati a raggiungere zero emissioni entro il 2050. E' un'ottima notizia, un punto di partenza necessario, ma non è sufficiente". Lo scrive in un post su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni. "Serve un cambio di mentalità radicale - prosegue - dobbiamo fare uno sforzo corale e usare tutti gli strumenti a nostra disposizione per cambiare il nostro modello di sviluppo economico e renderlo pienamente sostenibile. Il MoVimento 5 Stelle c'è, il governo italiano c'è, a partire dal ministero dello Sviluppo economico dove lavoriamo ogni giorno per vincere questa battaglia fondamentale per il futuro del Pianeta e dei nostri figli", conclude l'esponente M5S.