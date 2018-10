11 ottobre 2018- 21:46 Clima: Cattaneo, serve riforma fiscale per premiare comportamenti virtuosi

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - "Cambiamenti climatici e transizione energetica sono le questioni centrali di questo secolo: serve un lavoro maggiore sulla consapevolezza che agisca a tutti i livelli per invertire la rotta in ambito ambientale". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipando alla World Energy Week, l'evento internazionale sull'energia a Milano.L'assessore ha sottolineato come incentivi fiscali e innovazione siano due interventi imprescindibili per imboccare nuove strade che consentano l'implementazione di un modello in ambito ambientale maggiormente sostenibile: "Abbiamo bisogno di una riforma fiscale per premiare i comportamenti più virtuosi e di sostenere e rendere più accessibile l'innovazione che è l'unica condizione per cambiare i comportamenti individuali. Le Nazioni Unite di recente hanno affermato che fino all'80% degli interventi che possono invertire la tendenza avvengono a livello locale, ovvero in ambito legato alle città e alle Regioni. Queste non sono politiche attuabili solo a livello globale, ma soprattutto scelte che devono coinvolgere il livello territoriale, soprattutto in tema di energia", ha concluso Cattaneo.