CLIMA: CESA, TRUMP GIRA LE SPALLE AL MONDO

2 giugno 2017- 17:08

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - “La decisione di Donal Trump di abbandonare l'accordo di Parigi sul clima preoccupa seriamente per il futuro del nostro pianeta e dei nostri figli. Con questa scelta, Trump gira le spalle al mondo e ignora il grande lavoro fatto per assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni". Lo afferma il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa."Fanno bene Italia, Germania e Francia -aggiunge- a ribadire il loro impegno sugli accordi e speriamo che le azioni che adotteranno possano dare un chiaro segnale sulla questione a tutto il mondo. Dice bene il Presidente francese Emmanuel Macron quando sostiene che 'non c'è un piano B perché non c'è un pianeta B', speriamo che anche il Presidente Trump se ne renda conto in tempo”.