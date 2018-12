2 dicembre 2018- 12:12 Clima: Coldiretti, nuovo modello sviluppo più attento a risorse naturali (2)

(AdnKronos) - Il 2018, osserva ancora Coldiretti, si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). La tendenza al surriscaldamento, rileva, "è confermata anche a livello planetario con il 2018 si colloca fino ad ora al quarto posto tra gli anni più bollenti facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, superato solo nell’ordine dal 2016 che si classifica al primo posto, dal 2017 e dal 2015". E anche in Italia, continua la Coldiretti, "non si sono mai registrate temperature così elevate come quest’anno dal 1800 con valori superiori di 1,77 gradi la media storica secondo i dati relativi ai primi dieci mesi dell’Ispra. La classifica degli anni interi più caldi da oltre due secoli si concentra infatti nell’ultimo periodo e comprende nell’ordine - precisa la Coldiretti - anche il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il 2007, il 2017, il 2012, il 2001 e poi il 1994".