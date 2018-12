1 dicembre 2018- 18:59 Clima: Conte, accordo Parigi nostra stella polare

Roma, 1dic. (AdnKronos) - "Il pianeta in cui viviamo non lo possediamo. Lo custodiamo. Lo custodiamo per poi consegnarlo alle generazioni future. Al G20 Argentina ho ribadito che in tema di cambiamenti climatici per l’Italia l’accordo di Parigi è la nostra stella polare". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.