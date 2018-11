29 novembre 2018- 18:01 Clima: Conte, attuare accordo Parigi, non metterlo in discussione

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "E' responsabilità della comunità internazionale il contrasto al cambiamento climatico, perché esso produce effetti più o meno gravi ma non risparmia nessun Paese, perché viviamo su un unico pianeta e nessun Paese può affrontare questo problema da solo. Nel 2015, a Parigi, abbiamo dato prova di grande coesione. Ora quell'accordo è tornato in discussione, proprio mentre diventa urgente la sua piena attuazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio della sua lectio magistralis all'Università di Buenos Aires.