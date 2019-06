18 giugno 2019- 19:24 Clima: Costa, 'bene Commissione Ue sul Pniec, ora al lavoro per migliorarlo'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Il giudizio complessivo della Commissione europea sul Piano energia e clima è positivo e ne siamo molto soddisfatti. E’ stato un lavoro di squadra, che ha visto i tecnici del ministero dell’Ambiente impegnati al fianco del ministero dello Sviluppo economico e dei Trasporti. Adesso il piano è aperto alla consultazione pubblica da parte degli stakeholders e anche dei semplici cittadini. Accoglieremo le richieste della commissione e lavoreremo per il suo miglioramento". Così in una nota è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa."Stiamo puntando su una solida conversione energetica e produttiva del sistema Italia. Una volta approvato, il Piano sarà fondamentale per far sì che l’Italia attui pienamente una transizione energetica equilibrata, con l’obiettivo ambizioso di liberare completamente il nostro Paese dalle fonti fossili e di essere attori principali per la lotta ai cambiamenti climatici", conclude il ministro