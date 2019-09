27 settembre 2019- 16:07 Clima: Delrio-Marcucci a Fico-Casellati, 'ascoltare giovani in Parlamento'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - I presidenti dei gruppi parlamentari Pd di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, hanno inviato una lettera ai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, nella quale chiedono che "per il prossimo Friday for future" sia prevista "una giornata di ascolto e confronto" con i giovani in Parlamento. "Onorevole Presidente, oggi - si legge nella lettera- è il giorno del terzo Global Strike For Future. Centinaia di migliaia di giovani manifestano in tutto il mondo. In Italia, gli studenti scenderanno in piazza in oltre centossessanta città. Questi ragazzi chiedono ai rappresentanti politici azioni concrete a difesa dell’ambiente. Per contrastare ora, subito, il cambiamento climatico. È il movimento ambientalista Fridays for future, conosciuto ormai in ogni paese grazie anche alle iniziative della giovanissima attivista svedese Greta Thunberg".