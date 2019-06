26 giugno 2019- 13:33 Clima: Di Maio incontra padre Blue economy, 'idee fresche per vero cambiamento'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Stamattina ho incontrato nuovamente Gunter Pauli, il padre della Blue Economy (ovvero un nuovo modello di economia che punta a sfruttare al massimo, specie attraverso l’innovazione, il nostro processo produttivo con l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2). Abbiamo ovviamente parlato di ambiente e impresa e di quanto ci sia da fare e si possa attuare nel nostro Paese. C’è bisogno di idee fresche, per apportare un vero cambiamento, specialmente culturale". Così in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.Per questo, aggiunge Di Maio, "serve una grande azione condivisa, visibile, tangibile, ma che come ogni grande rivoluzione è composta da tante piccole azioni, specie quelle che compiamo nel nostro quotidiano. Spero di darvi al più presto delle belle novità". "Intanto vi lascio con la stessa frase con cui ci siamo salutati io e lui: 'if we can change the world, let’s do it!”. Il mondo non lo so, ma il nostro Paese sono certo che, uniti, riusciremo a cambiarlo: facciamolo insieme!", conclude.