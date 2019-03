15 marzo 2019- 11:10 Clima: Di Maio, 'sviluppo economico insieme a sostenibilità ambientale'

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "Voglio dirlo chiaramente, e parlo come ministro dello Sviluppo economico e anche come vicepremier. L’ambiente verrà protetto se troviamo la strada per unire due ambiti che finora si sono fatti la guerra". Lo scrive sul Blog delle Stelle Luigi Di Maio."Produzione di energia, industria automobilistica, sviluppo, realizzare prodotti senza che diventino rifiuti da smaltire, quindi riutilizzabili, riciclabili o compostabili: tutto questo, possiamo e dobbiamo immaginarlo -sottolinea il vicepremier- come alleato per una riconversione industriale ecologica che non è più rimandabile". "Al centro ci deve essere un fattore che tutte le più avanzate ricerche indicano come competitivo per le imprese: la sostenibilità ambientale, alleata del benessere economico e della nostra salute. Lo sviluppo economico, che è imprescindibile in una società all’avanguardia, può e deve sfruttare le opportunità offerte dalla sostenibilità ambientale. Sono opportunità, non limiti! Lo dice anche il contratto di governo: in un futuro sempre più vicino l’economia -sottolinea Di Maio- non dovrà più dipendere dalle fonti fossili come il petrolio e il carbone".