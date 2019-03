15 marzo 2019- 11:48 Clima: Di Maio, 'sviluppo economico insieme a sostenibilità ambientale' (2)

(AdnKronos) - "Quello che vi voglio dire -insiste Di Maio- è che è arrivato il momento di uscire da una mentalità retrograda, che è diventata la scusa perfetta per mantenere in piedi un sistema economico che avvantaggiava solo pochi, una mentalità che ci ha imposto una convinzione assurda: essere costretti a scegliere tra l’ambiente, e quindi la nostra salute e quella dei nostri figli, e il lavoro, cioè il sostentamento nostro e della nostra famiglia. Quello era un modello fallimentare che noi vogliamo superare!" "Un modello in cui vincevano pochi, ma i danni li subivamo tutti: danni alla salute, ai territori in cui siamo nati, all’aria che respiriamo, all’acqua che beviamo, ai prodotti della terra di cui ci nutriamo. Qui il cambiamento culturale che dobbiamo fare -conclude il vicepremier- è comprendere che sull’ambiente o vinciamo tutti, o perdiamo tutti. Abbiamo già aperto la strada".