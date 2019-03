15 marzo 2019- 13:01 Clima: Fava, 'ora istituzioni hanno il dovere di dare risposte'

Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "A Greta ed ai ragazzi e alle ragazze che stanno manifestando va dato il merito di aver contribuito a far entrare ambiente e cambiamenti climatici nell’agenda politica. Le istituzioni, tutte, hanno adesso il dovere di dare risposte. Anche il governo regionale della Sicilia si deve assumere questa responsabilità". Lo ha dichiarato Claudio Fava in occasione dello sciopero globale contro il cambiamento climatico."Si tratta di produrre iniziative legislative che vadano nella direzione della riduzione dell’uso della plastica, nell’incremento e nel sostegno ai piani di mobilità sostenibile e non inquinanti, di azioni concrete contro l’inquinamento delle acque e dell’ambiente. Inquinamento che, ci ricorda uno studio del CNR sulle aree industriali di Gela, Milazzo e Augusta, provoca gravissime patologie in aumento: affrontarlo e risolverlo deve diventare una priorità della politica", dice Fava.